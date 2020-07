Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Unfall zwischen Fußgängerin und Radfahrer

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Nach einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer am Donnerstagmittag in der Karlsruher Kaiserstraße sucht die Polizei nach Zeugen und dem flüchtigen Radler.

Die Fußgängerin im Alter von 48 Jahren war gegen 11.50 Uhr dabei, die Kaiserstraße in der Nähe der Douglasstraße zu überqueren, als sie von einem Radfahrer umgefahren wurde. Dieser war auf der Kaiserstraße in Richtung Mühlburger Tor unterwegs. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei derart, dass sie sich später in ärztliche Behandlung begeben musste. Der Radfahrer hielt zunächst an und half der Frau auf die Beine. Anschließend fuhr er jedoch ohne eine weitere Abwicklung des Unfalls abzuwarten laut schimpfend davon. Da derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass er den Unfall verursacht oder mitverursacht hat, wird er nun von der Polizei gesucht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Er wird auf 60 bis 65 Jahre alt und 175 cm groß geschätzt. Seine Haare waren auffällig lockig, schulterlang und blond. Er trug einen ungepflegt wirkenden, blonden Vollbart. Bei seinem Fahrrad handelt es sich um ein altes Herren-Stahlrad mit goldenem Rahmen. Es war auffallend vollbepackt. Nach dem Unfall war der Radfahrer Richtung Mühlburger Tor weitergefahren.

Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei Karlsruhe unter 0721 944840 entgegen.

