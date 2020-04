Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf Südtangente

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschade von mehr als 12.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Südtangente Fahrtrichtung Pfalz ereignet hat.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 57-jähriger Renault-Fahrer, kurz vor 16.00 Uhr auf der Südtangente zwischen den Anschlussstellen Wolfartsweierer Straße und Hauptbahnhof. Er überholte zunächst verbotenerweise rechts und will unmittelbar nach diesem Vorgang wieder auf den linken Fahrstreifen wechseln. Beim Fahrstreifenwechsel kam es zur seitlichen Kollision zwischen dem Unfallverursacher und dem auf dem linken Fahrtreifen fahrenden Mercedes-Fahrer. Hierdurch kam der Renault ins Schlingern und prallte im weiteren Verlauf mit dem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Fiat zusammen. In der Folge schlingern beide Fahrzeuge nach links und kollidieren dort mit der Mittelleitplanke. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall die 56 Jahre alte Fiat-Fahrerin nur leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe ist nun auf der Suche nach Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721/94484-0 zu melden.

