Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem der Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, kam es am Donnerstag in der Ohiostraße in der Karlsruher Nordstadt.

Der Unbekannte beschädigte zwischen 08:45 Uhr und 11:15 Uhr, vermutlich beim Ein-/ bzw. Ausparken den vor einer Orthopädiepraxis abgestellten Toyota. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerseite des geparkten Pkw beschädigt. Der Sachschaden wird hier auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Karlsruhe – West ist nun auf der Suche nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Sie werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721-6663611 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4526390 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4526390