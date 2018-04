Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit schwerverletztem Rollerfahrer

Karlsruhe (ots) – Am Montagmorgen, um 09:00 Uhr, fuhr ein 76-jähriger Rollerfahrer in Karlsruhe auf der Pulverhausstraße, in westlicher Richtung von Bulach kommend, auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Ein Lkw bog von der L605 aus Richtung Ettlingen auf die Pulverhausstraße ein und fuhr zunächst auf dem linken Fahrstreifen. Als er auf den rechten Fahrstreifen wechselte, berührte er den Rollerfahrer, dieser stürzte daraufhin und verletzte sich erheblich. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen.

Beim Lkw handelte es sich um einen Lkw über 3,5 t mit einem weißen Aufbau. Über den Fahrer konnten keine Angaben gemacht werden.

Wer die Tat beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird um seine Meldung beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter Telefon (0721) 944840 gebeten.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3924396