Karlsruhe – Polizeidiensthund ausgerissen und in Pkw gerannt

Karlsruhe (ots) – Einem Beamten der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Karlsruhe ist am Montag gegen 5.40 Uhr beim Gassigang sein Diensthund ausgerissen und auf der Bundesstraße 10 zwischen Grötzingen und der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Nord in einen Pkw gerannt. Der Hund war sofort tot, der Pkw-Fahrer kam indessen ohne Blessuren davon. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.

