Karlsruhe – Polizeiposten Oberreut mit Eiern beworfen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am Montagnachmittag den Polizeiposten in Karlsruhe-Oberreut mit Eiern beschmutzt und hierdurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen warfen die Täter zwischen 13:50 und 15:00 Uhr mehrere Eier auf den Polizeiposten Oberreut in der Wilhelm-Leuschner-Straße und verschmutzten hierdurch den Eingangsbereich sowie Teile der Fassade.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4430903