Karlsruhe – Polizeistreife zieht Autofahrer mit rund 2,5 Promille aus dem Verkehr

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Samstag gegen 04:00 Uhr unterzog eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt einen 26-jährigen Audi-Fahrer in der Karlsruher Philipp-Reis-Straße einer Verkehrskontrolle. Der 26-Jährige war den Beamten zuvor aufgrund seiner unsicheren Fahrweise ins Auge gefallen. So überfuhr er beispielsweise eine Verkehrsinsel, bremste und beschleunigte im Wechsel und nahm zunächst das Anhalte-Signal „Stopp Polizei“ nicht wahr. Schließlich stoppte er mitten auf der Straße. Die Beamten führten noch vor Ort einen Alkoholtest durch, welcher rund 2,5 Promille ergab. Zur Blutentnahme wurde der Mann aufs Revier verbracht. Des Weiteren stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Auch aufgrund eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wird sich der 26-Jährige verantworten müssen.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4623508 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4623508