Karlsruhe-Polizisten angegriffen und verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagnachmittag hat ein 35-jähriger Rollstuhlfahrer so massiv Widerstand geleistet, dass ein Polizeibeamter schwere Verletzungen erlitt. Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt mussten gegen 13.30 Uhr auf den Werderplatz ausrücken, weil dort eine mutmaßliche Schlägerei gemeldet wurde. Bei einer Überprüfung der anwesenden Personen, weigerte sich ein 35-jähriger Rollstuhlfahrer seine Personalien anzugeben und verhielt sich sofort sehr aggressiv gegenüber den Polizisten. Er schlug einem eingesetzten Polizeibeamten zunächst auf den Unterarm. Als der Beamte dann die Herausgabe des Personalausweises forderte, schlug ihm der 35-Jährige unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Als die Polizisten den Mann zu Boden brachten, fiel ein aufgeklapptes Einhandmesser aus einer Tasche des Mannes. Gegen seine Festnahme leistete er weiterhin massiven Widerstand. Der Angreifer stand vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinwirkung. Bei seiner Durchsuchung förderten die Polizisten Betäubungsmittel zutage. Die Verletzungen des Polizeibeamten mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 35-Jährige wird nun wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen das Waffengesetz und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4438607