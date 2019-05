Karlsruhe – Präparierter Geldautomat in Karlsruhe-Mühlburg festgestellt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Besonders aufmerksam war am Mittwochabend ein 33-jähriger Mann in Karlsruhe-Mühlburg, als er an einem Geldautomaten Bargeld abheben wollte und dabei einen präparierten Kartenschlitz erkannte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der 33-Jährige kurz nach 19 Uhr an einem Geldautomaten am Entenfang Bargeld abheben und inspizierte beim Einschieben seiner EC-Karte genauer den Kartenschlitz. Dabei stellte er fest, dass auf dem ursprünglichen Kartenleseaufsatz ein weiterer, baugleicher Aufsatz angebracht war.

Die daraufhin verständigte Polizei stellte den präparierten Kartenaufsatz sicher, weitere verdächtige Gegenstände konnten jedoch nicht aufgefunden werden. Auch die Überprüfung weiterer Geldautomaten erbrachte keine neuen Erkenntnisse. Nicht bekannt ist bislang, ob es bereits zur Auslesung von Kartendaten gekommen war. Die EC-Karte des 33-Jährigen wurde vorsorglich gesperrt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-0 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4278887