Karlsruhe – Prostituierte wurde Opfer eines Raubes

Karlsruhe (ots) – Eine 25-jährige Prostituierte wurde am frühen Sonntagmorgen Opfer eines Raubes. Die Frau wurde gegen 03.00 Uhr von zwei Männern in einen dunkelblauen Seat angesprochen. Nachdem man sich einig geworden war, stieg die junge Frau in das Auto der beiden Männer. Als die alkoholisierten Freier zudringlich und aggressiv wurden verließ die 25-Jährige das Auto. Einer der Männer folgte ihr, versetzte ihr einen Faustschlag und warf sie auf den Boden. Dort trat er auf die junge Frau ein. Anschließend raubte er ihr das Mobiltelefon und Bargeld aus der Jackentasche und flüchtete mit dem Pkw. Der Räuber wird als ca. 190 cm groß und kräftig beschrieben. Er hatte dunkelbraune kurze Haare. Der zweite Mann wird als ca. 170 – 180 cm groß mit schwarzen kurzen Haaren beschrieben. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und trug einen weißen Jogginganzug. Beide waren zwischen 30 und 40 Jahre alt und sprachen rumänisch.

