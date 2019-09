Karlsruhe – Rad löst sich während der Fahrt auf Autobahn und prallt in Gegenverkehr

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Während der Fahrt löste sich am Sonntagnachmittag auf der Autobahn bei einem Geländewagen ein Rad und prallte in ein Auto der Gegenfahrspur. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt und es entstand Sachschaden von über 10.000 Euro.

Der 60-jährige Fahrer eines Geländewagens fuhr um 14.30 Uhr auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Mitte und Karlsruhe-Durlach in Richtung Frankfurt, als sich das linke Rad der Vorderachse löste. Dieses sprang auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Pkw. Der 58 Jahre alte Fahrer des Pkw blieb unverletzt, seine 55-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Kurzzeitig mussten Fahrstreifen in beide Richtungen für die Unfallaufnahme und den Abtransport eines der Fahrzeuge gesperrt werden. Am Pkw der Geschädigten wird der Schaden auf zirka 8.000 Euro geschätzt, am Geländewagen zirka 2.500 Euro. Gegen den 60-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Raphael Fiedler, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4375874