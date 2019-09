Karlsruhe – Radfahrer bei Verkehrsunfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 35 Jahre alter Radfahrer wurde am Montag gegen 15.10 Uhr in der Durlacher Allee beim Gottesauer Platz von einer stadtauswärts fahrenden Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Der Zweiradfahrer wollt die Schienen an der Ampelfurt queren. Dabei wurde er durch den Zusammenstoß mit der Tram weggeschleudert und trug nach ersten Erkenntnissen Kopf- sowie Beinverletzungen davon. Er kam unter Einsatz eines Rettungsteams in eine Klinik. Das Fahrrad war indessen unter die Bahn geraten.

Die betroffene Trasse war infolge des Unfalls bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrrades unterbrochen. Die Ermittlungen zur Erforschung des noch unklaren Unfallhergangs hat der Verkehrsunfalldienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe übernommen.

