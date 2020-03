Karlsruhe – Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 55 Jahre alter Radfahrer ist am Donnerstag gegen 16.20 Uhr beim Zusammenstoß mit einem Pkw an der Kreuzung Hirsch-/Gartenstraße verletzt worden. Er kam unter Einsatz eines Rettungsdienstes zur Beobachtung in eine Klinik.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war der 32-jährige Autofahrer auf der Hirschstraße in südlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung der Gartenstraße missachtete er die Vorfahrt des aus seiner Sicht von rechts nahenden Zweiradfahrers und erfasste ihn. Der 55-Jährige prallte zunächst gegen die Windschutzscheibe des Autos und wurde anschließend über die Motorhaube nach vorne geschleudert. Wohl hat ihn sein getragener Fahrradhelm vor schlimmsten Kopfverletzungen bewahrt.

Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme war die Hirschstraße für etwa eine Stunde bei örtlicher Umleitung voll gesperrt. Zu nennenswerten Behinderungen war es offenbar nicht gekommen. Insgesamt entstanden am Rad sowie an dem Pkw Schäden in Höhe von geschätzten 1.900 Euro.

