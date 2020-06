Karlsruhe – Radfahrer deutlich alkoholisiert unterwegs

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Mit über 1,7 Promille war ein Radfahrer am frühen Sonntagmorgen in der Durlacher Pfinztalstraße unterwegs. Der Mann fiel gegen 03:40 Uhr den Beamten zunächst auf, als er freundlich winkend an den Beamten vorbeifuhr. Da er allerdings mit seinem Fahrrad die ganze Fahrbahnbreite benötigte wurde der Mann einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest, weshalb der 59-Jährige die Beamten für eine Blutprobe mit auf das Revier begleiten musste. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

