Radweg zugeparkt: Sprinterfahrer schlägt Fahrradfahrer gegen Rücken

Ein 56-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstag gegen 18.50 Uhr in der Reinhold-Frank-Straße vom Fahrer eines parkenden Sprinters zu Fuß eingeholt und gegen den Rücken geschlagen. Der Zweiradfahrer erschrak, überschlug sich und stürzte mit dem Kopf zu Boden.

Der Angreifer entfernte sich anschließend in südlicher Richtung, während das Opfer mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Wie schwer er verletzt wurde, ist laut Polizei noch unklar.

Sprinter war auf dem Radweg abgestellt

Zuvor hatte der Mann den Sprinter auf dem Radweg der Reinhold-Frank-Straße zwischen der Sophien- und Viktoriastraße in südlicher Richtung so geparkt, dass er andere Verkehrsteilnehmer am Vorbeifahren behinderte.

Der 56-jährige Radfahrer stützte sich beim Passieren des Fahrzeugs offenbar auf dessen Motorhaube ab, um nicht absteigen zu müssen.

Als der Sprinterfahrer die Situation erkannte, verfolgte er den Radler und schlug ihn gegen den Rücken. Ein Zeuge bestätigte diese Aussage.

Polizei sucht nach Angreifer und dessen Beifahrer

Die anschließend in die Wege geleitete Polizeifahndung führte bislang nicht zur Ermittlung des Angreifers. Der Mann soll 25 bis 30 Jahre alt und etwa 185 cm groß sein. Er trägt kurzes schwarzes Haar, hatte einen Dreitagebart und war mit einer hellblauen Jeans bekleidet.

Er war mit einem weißen Sprinter unterwegs, dass Kennzeichen beginnt mit KA-SH. Sein nicht näher beschriebener Beifahrer ist etwa im selben Alter.

Hinweisgeber auf den Unbekannten beziehungsweise das gesuchte Fahrzeug oder weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 zu melden.

