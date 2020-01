Radfahrer stirbt nach Sturz in Waghäusel

Anzeige

Ein 82-jähriger Radfahrer ist vermutlich aufgrund eines Sturzes am vergangenen Freitag an der Radweg-Unterführung der Mannheimer Straße in Waghäusel im Krankenhaus gestorben. Das teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe am Mittwoch mit.

Nach Angaben des Verkehrsunfalldienstes hatte ein Pärchen den 82-Jährigen am Freitag vermutlich kurz nach dem Sturz gegen 17.30 Uhr angetroffen. Der Mann gab an, unachtsam gewesen zu sein, weswegen er gegen die auf dem Radweg aufgestellten Blumenkübel gefahren und gestürzt sei.

Da der 82-Jährige scheinbar nicht allzu schwer verletzt war, brachte das Pärchen ihn nach Hause. Allerdings verschlechterte sich sein Gesundheitszustand laut Mitteilung erheblich. Daher kam er in ein Krankenhaus, wo er an inneren Kopfverletzungen starb. Ob diese die Ursache für den Sturz waren oder erst dadurch eingetreten sind, ließ sich nicht eindeutig klären.

BNN