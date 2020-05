Karlsruhe – Radfahrer touchiert und weitergefahren – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Anzeige

Karlsruhe-Mühlburg (ots) – Nach einem Verkehrsunfall an der Zu- und Ausfahrt des Dehner-Gartencenters in Karlsruhe-Mühlburg, der sich am Montagmorgen gegen 09.05 Uhr zwischen einem Radfahrer und einer noch unbekannten Pkw-Fahrerin ereignete, bittet die Verkehrspolizei um Hinweise.

Nach bisherigen Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes wollte die Fahrerin eines vermutlich grauen VW des Typs Tiguan oder Touran vom Gartencenter kommend auf die Neureuter Straße einfahren. Dabei touchierte sie den ordnungsgemäß auf dem Radweg querenden 23-jährigen Zweiradfahrer, der dadurch stürzte, sich glücklicherweise aber nur leichte Verletzungen zuzog. Am Rad entstand Schaden von 250 Euro. Ungeachtet dessen fuhr die Frau weiter.

Die Fahrerin soll im Alter von 35 bis 45 Jahren sein und trägt kurzes, lockiges Haar von brünetter Farbe sowie eine Brille.

Entsprechende Zeugenmeldungen nimmt die Verkehrspolizei unter 0721/944840 entgegen.

