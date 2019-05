Karlsruhe – Radfahrer tritt Spiegel an Autos ab

Anzeige

Karlsruhe-Neureut (ots) – An mehreren geparkten Autos wurden am Donnerstag gegen 0.20 Uhr in der Alte Friedrichstraße die Außenspiegel abgetreten. Ein Zeuge konnte zwei Radfahrer beobachten, wovon einer die Spiegel bei der Vorbeifahrt beschädigte. Eine nähere Beschreibung der beiden Radfahrer war nicht möglich. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 zu melden.

