Karlsruhe – Radfahrer zusammengestoßen

Karlsruhe (ots) – Bei zwei Zusammenstößen von Radfahrern im Karlsruher Stadtgebiet am Montagabend und am frühen Dienstagmorgen gab es drei Leicht- und eine Schwerverletzte.

In der Riefstahlstraße war am Montag gegen 19.30 Uhr eine 24-jährige Radlerin auf dem linksseitigen Gehweg unterwegs. Als sie auf die Fahrbahn wechselte, übersah sie offenbar einen in Gegenrichtung fahrenden 22 Jahre alten Radfahrer. Beide stießen mit ihren Köpfen zusammen, kamen aber glücklicherweise mit leichteren Blessuren davon. An den Rädern war ein Schaden von insgesamt 250 Euro entstanden.

Schlimmer traf es hingegen eine 56 Jahre alte Radfahrerin am Dienstag gegen 06.45 Uhr an der Hagsfelder Allee beziehungsweise am Klosterweg. Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war eine 47-Jährige mit ihrem Rad auf einem unbefestigten und parallel zum Klosterweg verlaufenden Waldweg unterwegs. Als sie auf den asphaltierten Weg der Hagsfelder Allee einbog, missachtete die von links nahende 56-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß und beide Frauen stürzten. Während die Jüngere mit leichten Verletzungen davonkam, musste die Unfallkontrahentin mit schweren Verletzungen, unter anderem mit einem Kieferbuch unter Einsatz eines Rettungsteams in ein Krankenhaus gebracht werden. Hier liegt der an den Rädern entstandene Gesamtschaden bei 200 Euro.

