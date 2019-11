Karlsruhe – Radfahrer zusammengestoßen und verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochmorgen sind auf einem Radweg in Karlsruhe zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen und haben sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 22-jähriger Radfahrer und eine 38-jährige Radfahrerin den Radweg in der Dumersheimerstraße in entgegengesetzter Richtung. Da der 22-Jährige dabei sein Mobiltelefon benutzte, geriet er zu weit nach links, woraufhin es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden 38-Jährigen kam. Hierdurch erlitten beide Beteiligte leichte Verletzungen, die aber nicht unmittelbar vor Ort behandelt werden mussten. Am Fahrrad der 38-Jährigen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

