Karlsruhe – Radfahrerin bei Unfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Vermutlich leichte Verletzungen erlitt am Donnerstagnachmittag eine 21-jährige Radfahrerin in Karlsruhe, als sie beim Kreuzen der Fahrbahn mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 21-Jährige mit ihrem Rad kurz nach 15:30 Uhr die Karl-Friedrich-Straße vom Rondellplatz kommend in Richtung Kriegsstraße. Hierbei fuhr sie rechts an mehreren dort vor der Ampel wartenden Fahrzeugen vorbei. Als die Ampel auf Grün wechselte und die Fahrzeuge anfuhren, bog sie nach links ab und fuhr zwischen zwei Fahrzeugen hindurch, um anschließend die Gegenfahrbahn zu kreuzen. Dabei übersah sie offenbar den hier herannahenden VW eines 37-Jährigen. Der 37-Jährige konnte trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit der zwischen den beiden Fahrzeugen hervorkommenden Radfahrerin nicht mehr verhindern. Die junge Frau stieß mit ihrem Rad gegen den vorderen linken Stoßfänger des VWs und stürzte anschließend gegen die linke Fahrzeugseite. Dabei erlitt sie mehrere, aber offenbar leichtere Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzte zunächst vor Ort und brachten sie anschließend für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Am Fahrrad und Pkw entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro.

