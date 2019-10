Karlsruhe – Radfahrerin beim Linksabbiegen übersehen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – An der Kreuzung Erbprinzenstraße / Lammstraße kam es am Montagmorgen zu einem Unfall, bei dem eine Radfahrerin nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt wurde. Die 20-jährige Pkw-Fahrerin fuhr gegen 08:10 Uhr mit ihrem VW auf der Erbprinzenstraße und wollte, vom Rondellplatz kommend, nach links in die Lammstraße einbiegen. Zwar hielt die 20-Jährige zunächst auf der Kreuzungsmitte an, übersah beim Anfahren jedoch eine ihr entgegenkommende 42-jährige Radfahrerin. Trotz eines Ausweichmanövers der Zweiradfahrerin, kam es zu einem Zusammenstoß der beiden, bei welchem die 42-Jährige leicht verletzt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

