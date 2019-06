Karlsruhe – Radfahrerin kollidiert mit Straßenbahn und wird lebensgefährlich verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Eine Radfahrerin kollidierte am Dienstagmorgen in der Kaiserstraße mit einer Straßenbahn und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Die 32-Jährige war gegen 08.50 Uhr mit ihrem Damenrad auf der Kaiserstraße in Richtung Durlacher Allee unterwegs. Als sie in Höhe Hausnummer 15 den in der Mitte verlaufenden Gleiskörper überqueren wollte, übersah sie die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Obwohl der 46-jährige Fahrer der Straßenbahn noch eine Gefahrenbremsung einleitete, konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Die Radlerin, die ohne Sturzhelm unterwegs war, wurde in der Folge durch die Straßenbahn erfasst, stürzte zu Boden und blieb schwer verletzt neben der Straßenbahn liegen. Der Sachschaden am Fahrrad und an der Straßenbahn wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

