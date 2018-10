Karlsruhe – Radfahrerin mit Kind wird mit Knallkörper beworfen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Montagmorgen wurde eine 41 Jahre alte Radfahrerin in der Karlsruher Innenstadt von einem bislang unbekannten Beifahrer eines Müllfahrzeuges mit Knallkörpern beworfen.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die 41-jährige Frau gemeinsam mit ihrer 4-jährigen Tochter, kurz vor 09:00 Uhr, auf ihrem Rad die Adlerstraße in Richtung Baumeisterstraße, als sie mehrere Knallgeräusche hörte und im Bereich der Hüfte einen leichten Schmerz verspürte. Kurz darauf stellte die Frau einen Brandfleck an ihrer Jacke sowie an der Jacke der Tochter fest.

Durch Ermittlungen konnte das besagte Müllfahrzeug im Bereich Rüppurr festgestellt werden und einer Kontrolle unterzogen. Alle vier Insassen des Müllfahrzeuges machten keine Angaben und verhielten sich unkooperativ. Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz übernommen.

