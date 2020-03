Karlsruhe – Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Mit schweren Verletzungen kam ein 84 Jahre alte Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall in Karlsruhe Neureut ins Krankenhaus.

Laut Zeugenangaben fuhr die Rentnerin mit ihrem Rad, gegen 09:00 Uhr, zunächst verbotswidrig auf dem linken Gehweg der Straße „Am Wald“. In der Folge wechselte sie mit ihrem Rad auf die Fahrbahn und kollidiert hierbei mit einem in gleiche Richtung fahrenden Pkw. Durch den Aufprall stürzt die 84-Jährige zu Boden. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die Damen in ein Krankenhaus gebracht.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4546840 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4546840