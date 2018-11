Karlsruhe – Radfahrerin übersehen und Unfall verursacht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen etwa 07.30 Uhr in der Herweghstraße in Karlsruhe wurde eine Radfahrerin leicht verletzt. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer war am Dienstagmorgen auf der Herweghstraße unterwegs. Auf der Höhe der Rheinbrückenstraße wollte der junge Mann nach links abbiegen und übersah dabei eine 13-jährige Radfahrerin, welche auf der Herweghstraße in Richtung Heckerstraße unterwegs war. Durch den Unfall wurde das Mädchen leicht am Knie verletzt.

Florian Moreau, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4115663