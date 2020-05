Karlsruhe – Rangelei nach Ladendiebstahl

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Nach einem Ladendiebstahl am Montagmorgen in einem Supermarkt in der Kaiserallee musste der Tatverdächtige von zwei Männern an der Flucht gehindert werden. Einer der Geschädigten verletzte sich dabei leicht.

Der 41 Jahre alte Beschuldigte hatte gegen 11.10 Uhr mehrere Gegenstände im Gesamtwert von wenigen Euro in seinen Rucksack gepackt. Als er damit bereits an der Kasse vorbeigelaufen war, stellte ihn ein Mitarbeiter des Einkaufsmarkts zur Rede. Der 41-Jährige versuchte daraufhin zu flüchten, weshalb er vom Ladenmitarbeiter und einem Sicherheitsbediensteten festgehalten werden musste. Es folgte eine kurze Rangelei, bei der sich der 23-jährige Sicherheitsbedienstete leicht verletzte. Die verständigte Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen schließlich übernehmen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischem Diebstahl eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Raphael Fiedler, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4595120 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4595120