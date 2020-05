Karlsruhe – Raub auf Straße zum Nachteil älterer Frau / Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Opfer eines Straßenraubes wurde am Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, eine 93-jährige Passantin in der Karlsruher Nordweststadt. Die ältere Dame hielt sich als Fußgängerin im Bereich der Friedrich-Naumann-Straße, Höhe der Hausnummern 41-45 auf, als sich ihr von hinten ein Radfahrer näherte, sie linksseitig überholte und ihr dabei eine Leinentasche aus der Hand riss. Die Geschädigte kam hierdurch zu Fall und zog sich Verletzungen an den Knien zu. Der Täter selber flüchtete mit der Tasche und dem Inhalt, Ledergeldbörse mit Bargeld, einem Regenschirm und einigen Lebensmitteln auf seinem Rad in westliche Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ein großer Mann mit einer blauen, hellblauen oder grauen Jacke, weiteres auch zum Fahrrad ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

