Karlsruhe – Raub in Karlsruher Gaststätte

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter überfiel in einer Kneipe in der Rüppurrer Straße in Karlsruhe am 01.07.2019, gegen 23:35 Uhr, einen 19-jährigen Barkeeper und entwendete Bargeld.

Der Täter war zuvor Gast in der Kneipe. Als der Barkeeper den Gast aufforderte sein Getränk zu bezahlen, schlug der Täter jedoch unvermittelt dem Barkeeper mit der Faust ins Gesicht und griff nach dessen Geldbeutel auf dem Tresen. In der Folge kam es zu einem Gerangel zwischen dem Täter und dem Barkeeper. Mehrere anwesende Gäste versuchten die beiden Beteiligten zu trennen. Dem Täter gelang im weiteren Verlauf die Flucht aus der Kneipe. Er konnte einen geringen Bargeldbetrag entwenden.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/6660 in Verbindung zu setzen.

