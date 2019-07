Karlsruhe – Raub unter Jugendlichen – Täterfestnahme

Anzeige

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es infolge einer Bitte um Zigaretten und Bier zwischen Angehörigen zweier Jugendgruppen zu verbalen Anfeindungen und dem Raub einer Musikbox durch einen 17-jährigen Deutschen und einen 16-jährigen Mosambikaner.

Auf dem Spielplatz zwischen Kühler Krug und dem Anna-Walch-Haus hielten sich über die Nachtstunden zeitgleich zwei Jugendgruppen auf. Die Gruppierung um die Geschädigten konsumierte Bier und wurde gegen 01.00 Uhr von den späteren zwei Tatverdächtigen der anderen Gruppierung um Zigaretten und Bier gebeten. Mit den Bemerkungen, keine Zigaretten zu besitzen und das Bier bereits aufgebraucht zu haben, kippte die Stimmung. Neben Beleidigungen und Ohrfeigen gegen zwei der Befragten, zerschlug offenbar der ältere der beiden Tatverdächtigen eine von seinem Gegenüber in der Hand gehalten Bierflasche. Der Geschädigte trug hierdurch blutende Schnittwunden an der Hand davon. In der Folge beanspruchte der 17-Jährige die Musikbox der Jugendlichen im Wert von circa 220 Euro und nahm diese an sich.

Nach Alarmierung der Polizei und der Einleitung sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der ältere Tatverdächtigen mit einem Atemalkohol von über 1,2 Promille in unmittelbarer Tatortnähe und der Jüngere mit über 0,7 Promille versteckt in einem Hinterhof vorläufig festgenommen werden. Das Raubgut wurde nicht aufgefunden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

