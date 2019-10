Karlsruhe – Renitenter Gast schlägt in Kneipe um sich

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein aggressiver Kneipenbesucher hat am späten Dienstagabend in Karlsruhe mehrere Personen verletzt und sich gegen die Maßnahmen der alarmierten Polizei gewehrt. Die Nacht musste er schließlich in der Gewahrsamszelle verbringen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich der alkoholisierte 31-Jährige kurz vor Mitternacht in einer Bar in der Blumenstraße und pöbelte dort offenbar mehrere Gäste an. Als ihn daraufhin ein Angestellter des Hauses verweisen wollte, schlug der 31-Jährige auf den 26 Jahre alten Angestellten ein. Mithilfe weiterer Personen konnte der Aggressor schließlich aus der Lokalität hinausgedrängt werden, wobei er aber noch zwei weitere Personen körperlich angriff.

Durch das Eintreffen der alarmierten Polizei konnten weitere Übergriffe des 31-Jährigen unterbunden werden, stattdessen setzte er sich jedoch gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr. Schließlich konnte er von den Beamten überwältigt und vorläufig festgenommen werden.

Durch die Schläge und Tritte des 31-Jährigen erlitten zwei Personen leichte Verletzungen, der dritte Geschädigte wurde nicht verletzt. Der 31-Jährige selbst wurde ebenfalls leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp über zwei Promille. Nachdem seine Verletzungen ärztlich versorgt worden waren, musste er die restliche Nacht in einer Zelle verbringen. Zudem erwarten ihn nun Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

