Karlsruhe – Roller auf Spielplatz in Brand gesetzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Freitag, gegen 0:45 Uhr, wurden zwei bislang unbekannte Männer auf einem Spielplatz in der Karlsruher Werderstraße gesichtet, welche einen mitgebrachten Roller an der Örtlichkeit in Brand setzten und anschließend die Flucht ergriffen. Personen wurden durch den Brand keine verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Der Eigentümer des komplett ausgebrannten Rollers ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, welche auf die Flammen aufmerksam wurden, verständigten die Feuerwehr. Diese führte die Löscharbeiten durch. Neben dem Roller, wurden durch die Hitzeeinwirkung Bodenplatten im Bereich der Rutsche beschädigt.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3411, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4254996