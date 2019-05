Karlsruhe – Rotlicht missachtet und gegen Straßenbahn gefahren

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Samstagabend fuhr eine 63-jährige Ford-Fahrerin beim Abbiegen gegen eine Straßenbahn. Die 63-Jährige wollte gegen 18.15 Uhr von der Moltkestraße nach links in die Hertzstraße abbiegen und übersah hierbei, dass ihre Ampel Rotlicht zeigte. In der Folge fuhr die Ford-Fahrerin gegen die dort geradeaus fahrende Straßenbahn. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

