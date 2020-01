Karlsruhe – Rucksack aus Pkw gestohlen – Tatverdächtige festgenommen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwei 44 und 33 Jahre alte Männer konnte die Polizei am Sonntagvormittag in Karlsruhe vorläufig festnehmen. Kurz nach 08.00 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass zwei Männer aus einem in der Schützenstraße geparkten Pkw einen Rucksack gestohlen hätten und in Richtung Werderplatz laufen würden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte zwei Georgier auf dem Werderplatz angetroffen werden. Beide hatten Bargeld bei sich, das sie aus dem Rucksack, der unweit in einem Mülleimer gefunden wurde, gestohlen hatten. Bei dem 44-Jährigen konnten noch weitere Gegenstände aus dem Rucksack aufgefunden werden. Beide wurden auf die Wache gebracht. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnten sie die Dienststelle wieder verlassen.

