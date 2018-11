Karlsruhe-Rüppurr- In Haus eingebrochen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind am Mittwoch in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 19.15 Uhr in zunächst auf ein Anwesen im Heinrich-Heine-Ring und dann in das Wohnhaus eingedrungen. Die Eindringlinge durchsuchten die Räume und öffneten Schränke und Behältnisse. Sie entkamen mit zwei elektrischen Geräten und Modeschmuck. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Karlsruhe-Rüppurr, Telefon 0721 9892970, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4122508