Karlsruhe – Sachbeschädigung an Wohnhaus

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am Donnerstag Sachbeschädigungen an einem Mehrfamilienhaus in der Gluckstraße verübt. Vermutlich in den frühen Morgenstunden wurde ein Briefkasten am Haus mit Bauschaum beschädigt und an der Hausfassade der Schriftzug „AfD bekämpfen“ aufgesprüht. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/6666-0 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4291008