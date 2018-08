Karlsruhe – Sachbeschädigung an Wohnmobil – Zeugen gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am Donnerstagvormittag zwischen 08:15 und 09:00 Uhr ein in der Gluckstraße geparktes Wohnmobil mit einem spitzen Gegenstand an mehreren Stellen zerkratzt und damit einen Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro angerichtet.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4030598