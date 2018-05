Karlsruhe – Schlechtes Gewissen wird Dieb zum Verhängnis – bestohlene Frau gesucht

Karlsruhe (ots) – Das schlechte Gewissen plagte einen 31-jährigen Mann offenbar so sehr, dass er sich nach der Wegnahme von Bargeld freiwillig bei der Polizei meldete.

Der Mann fuhr am Montagvormittag gegen 10.00 Uhr mit der Straßenbahn Linie 4 in Richtung Stadtmitte. Mit in der Bahn befand sich eine bislang unbekannte Frau, die ihre Handtasche auf dem Sitzplatz vergaß, als sie sich zum Ausstieg begab. Sie bemerkte dies allerdings sofort und suchte danach. Zwischenzeitlich hatte der 31-Jährige die Tasche aber bereits an sich genommen, in seinen Rucksack gesteckt und das Scheingeld in Höhe von 75 Euro aus der Geldbörse der Frau entnommen. Daraufhin stellte sie den mutmaßlichen Dieb und forderte ihn auf, den Rucksack zu öffnen. Dem kam der junge Mann nach, sie nahm ihre Tasche wieder an sich und verließ die Bahn.

Das Bargeld hatte der Mann allerdings immer noch bei sich. Später hat ihm wohl sein Gewissen befohlen, die Polizei anzurufen und alles zu beichten. Die etwa 40 Jahre alte und englisch sprechende Frau wird nun gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen, um ihr Bares wieder in Empfang zu nehmen.

