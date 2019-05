Karlsruhe – Schmuckkiste von Seniorin bei Trickdiebstahl entwendet

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Freitagvormittag verschaffte sich eine unbekannte Frau bei einer 91-jährigen Seniorin unter einem Vorwand Zutritt zur in der Kriegsstraße in der westlichen Innenstadt gelegenen Wohnung und hielt die betagte Rentnerin im Gespräch. Unterdessen stahl offenbar ein weiterer Mittäter oder eine Mittäterin aus deren Schlafzimmer eine Schmuckschatulle mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Frau ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, 160 bis 165 cm groß und trägt schulterlanges, dunkelblondes Haar. Sie spricht akzentfreies Deutsch und ist von südosteuropäischer Erscheinung.

Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 entgegen.

