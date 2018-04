Karlsruhe- Schwer verletzte Motorradfahrerin

Karlsruhe (ots) – Eine 57-jährige Motorradfahrerin ist am Sonntag gegen 19.15 Uhr ist auf der Fahrt von Wolfartsweier Richtung Grünwettersbach gestürzt. Sie prallte aus unbekannter Ursache gegen einen Bordstein und kam zu Fall. Dabei wurde die Fahrerin schwer verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

