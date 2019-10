Karlsruhe- Seniorin ins Gleisbett gestürzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Eine 90-jährige Frau ist am Montagnachmittag bei einem Sturz ins Gleisbett schwer verletzt worden. Die Seniorin hielt sich gegen 17 Uhr an der Haltestelle Gottesauer Platz auf, als ein 21-jähriger Mann, abgelenkt von dem Blick auf die Anzeigetafel, unabsichtlich gegen die Frau rempelte und sie zu Fall brachte. Glücklicherweise konnte die 90-Jährige vor dem Eintreffen der Straßenbahn von den Gleisen geborgen werden. Sie wurde mit ihren schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

