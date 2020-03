Karlsruhe – Sexuelle Belästigung einer 16-Jährigen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 16-jähriges Mädchen wurde am Freitagabend nach eigenen Angaben von einem bislang unbekannten Mann im Bereich des Durlacher Tors zunächst angesprochen und in der Folge am Arm festgehalten und am Hals geküsst. Es gelang dem Mädchen sich loszureißen und wegzurennen. Eine Angehörige des Mädchens meldete nach dem Eintreffen der 16-Jährige in ihrer Wohnunterkunft den Vorfall der Polizei.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

– Männliche Person, etwa 30 Jahre alt – Circa 175 cm groß – Dunkle Hautfarbe – Kurz rasierte schwarze Haare – Trug eine dunkle Jacke und eine Jeanshose – Sprach englisch und auch deutsch mit Akzent

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721 666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

