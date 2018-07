Karlsruhe – Sicherheitspersonal angegriffen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten zwei alkoholisierte Asylbewerber sich gewaltsam Zutritt zu einer Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Karlsruhe-Grünwinkel zu verschaffen. Sie mussten von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Die aus Libyen und Algerien stammenden Männer im Alter von 33 und 27 Jahren wollten gegen 23.45 Uhr auf das Unterkunftsgelände in Grünwinkel. Da sie jedoch nachweislich in einer anderen Wohnstätte in Karlsruhe untergebracht sind, wurde ihnen der Zutritt vom Sicherheitspersonal verweigert. Daraufhin versuchten sie, auf die Security-Mitarbeiter loszugehen. Sie konnten schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Durch den Angriff wurde keiner der Sicherheitsmitarbeiter verletzt. Aufgrund des weiterhin sehr aggressiven Verhaltens der beiden Männer mussten sie anschließend mehrere Stunden in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Dabei beschädigte der 33-Jährige noch gewaltsam eine Tür. Atemalkoholüberprüfungen ergaben Werte von 0,76 Promille und 1,64 Promille. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten und Sachbeschädigung eingeleitet.

