Zerstörungswut am Karlsruher Schloss: hoher Schaden

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag am Karlsruher Schlossgarten ein Steingeländer mit einem darauf stehenden Blumentopf zerstört. Die Schadenshöhe an dem denkmalgeschützten Bauwerk könnte laut Polizei Karlsruhe im hohen fünfstelligen Eurobereich anzusiedeln sein. Aufgrund des hohen Gewichts der auf dem Geländer angebrachten Steinplatte ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muss.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz sucht hierzu Zeugen, die gebeten werden, sich unter 0721/666-3311 zu melden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3924376