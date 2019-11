Karlsruhe – Stemmhammer eines Mini-Baggers gestohlen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Von einer Baustelle in der Ettlinger Allee in Karlsruhe-Weiherfeld haben bislang unbekannt Täter in der Nacht zum Mittwoch einen roten Stemmhammer eines Mini-Baggers gestohlen. Da der Hammer um die 600 – 700 kg wiegt, ist davon auszugehen, dass die Diebe mit einem Fahrzeug unterwegs waren. Der Diebstahlschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

Wer hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666 3411 zu melden.

