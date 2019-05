Karlsruhe – Straße durch verlorene Farbe verunreinigt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 39-jähriger Toyota-Fahrer verlor am Montagmorgen einen Eimer Farbe und verschmutzte dadurch die Straße. Der 39-Jährige fuhr gegen 09.30 Uhr mit seinem Auto die Gerwigstraße in Richtung Elfmorgenbruch. Auf Höhe der Kreuzung Gerwigstraße / Ostring, öffnet sich aus bislang unbekannter Ursache die Hecktür des Kofferraumes, wodurch ein Eimer mit mehreren Litern weißer Farbe herausfiel und die Fahrbahn des dortigen Kreuzungsbereichs verunreinigt. Der Verursacher stieg nach dem Vorfall aus seinem Fahrzeug aus, lud den auf der Fahrbahn befindlichen Eimer zurück in sein Fahrzeug und fuhr ohne sich um die Verunreinigung zu kümmern davon. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens wurde die Farbe über eine Fläche von etwa 200 Quadratmeter verteilt, wodurch auch weitere Fahrzeuge mit Farbe verschmutzt wurden und die Fahrbahn professionell gereinigt werden musste. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4263678