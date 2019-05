Karlsruhe- Straßenbahn entgleist

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Aus noch unbekannter Ursache ist am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr eine Straßenbahn entgleist, die von der Europaschule kommend von der Albert-Schweitzer-Straße nach links in die Theodor-Heuss-Allee abbiegen wollte. Ein weiblicher Fahrgast wurde leicht verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Zur Bergung wird die Sperrung bis in die Abendstunden aufrechterhalten werden. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Der Sachschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache haben Beamte der Verkehrspolizei übernommen. Zeugen, die zum Sachverhalt Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721 944840, in Verbindung zu setzen.

