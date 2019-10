Karlsruhe – Täter fordern nach Diebstahl weiteres Bargeld und Mobiltelefon

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

In der Nacht auf Donnerstag wurde ein 22-Jähriger während einer Zugfahrt Opfer eines Diebstahls – als er die vermeintlichen Täter auf die Tat ansprach, forderten diese weiteres Bargeld und dessen Mobiltelefon im Austausch für einen zuvor entwendeten Laptop.

Der 22-Jährige fuhr am Freitag gegen 00:30 Uhr mit dem ICE von Frankfurt in Richtung Karlsruhe. Nach einem Toilettenbesuch stellte er fest, dass sein Rucksack, den er auf seinem Sitzplatz zurückgelassen hatte, entwendet worden war. Da er von anderen Fahrgästen auf zwei junge Männer aufmerksam gemacht wurde, die während seiner Abwesenheit in auffälliger Art und Weise durch die Zugabteile gelaufen waren, stellte der 22-Jährige diese zur Rede. Da die Männer hierbei signalisierten, über den Verbleib des Gepäckstücks Bescheid zu wissen, bot der 22-Jährige ihnen einen Geldbetrag für die Rückgabe des Diebesguts an. Am Karlsruher Hauptbahnhof verließen die Männer schließlich gemeinsam mit dem Opfer den Zug, um sich zu einem Geldautomaten zu begeben. Nachdem sich der 22-Jährige vergewissert hatte, dass seine beiden Begleiter tatsächlich im Besitz seines Rucksacks waren, hob er am Automaten mehrere hundert Euro Bargeld ab, welches einer der Beiden sofort an sich nahm. Anschließend baute sich das Duo bedrohlich vor dem 22-Jährigen auf und forderte die Herausgabe von weiterem Bargeld. Weil der Geschädigte angab, über kein weiteres Bargeld zu verfügen, verlangten sie das Mobiltelefon des eingeschüchterten 22-Jährigen. Nach Erhalt des Smartphones flüchteten die beiden Männer aus dem Bahnhofsgebäude und ließen den Rucksack zurück. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen wurden in der Durlacher Allee zwei Personen angetroffen, auf welche die Personenbeschreibung zutraf. Die Männer im Alter von 20 bis 21 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Einer der beiden Tatverdächtigen soll am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Mirko Heim, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Larissa Großmann, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4406621