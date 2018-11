Karlsruhe – Tatverdächtiger nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Mehrere Zeugen meldeten am Freitag, gegen 18:50 Uhr, eine gefährliche Körperverletzung im Bereich der Karlsruher Kaiserallee. Offenbar wurde ein 35-jähriger Deutscher von einem bislang unbekannten Täter mit einem Ledergürtel auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen. Der Mann musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades war die Durchführung eines Alkoholtests nicht möglich. Da der Tatverdächtige durch Passanten gestört wurde, ließ er plötzlich von dem 35-Jährigen ab und verschwand in Richtung Innenstadt. Der flüchtige Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

– Etwa 30 – 35 Jahre alt – Circa 175 – 180 cm groß – War mit einer

blauen Jeanshose sowie mit einer dunklen Jacke bekleidet. – Trug

einen blauen Rucksack mit weißem Emblem auf dem Rücken. – Führte ein

schwarzes Herrenfahrrad mit sich.

Der Geschädigte konnte keine Angaben bezüglich der Körperverletzung machen. Das Polizeirevier Karlsruhe-West ist nun auf der Suche nach Zeugen oder Hinweisgebern, welche den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter 0721/666-4611, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4106210