Karlsruhe – Tatverdächtiger nach sexuellem Übergriff ermittelt

Karlsruhe (ots) – Wie bereits am 08.10.2018, um 13:53 Uhr, berichtet, ist eine 26-jährige Frau am 07.10.2018, in unmittelbarer Nähe der Bahnhaltestelle Haid-und-Neu-/Sinsheimer Straße, von einem unbekannten jungen Mann mit sexuellem Hintergrund angegriffen worden. Der Tatverdächtige konnte nun ausfindig gemacht und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 20-jährigen Deutschen, welcher den sexuellen Übergriff bereits eingeräumt hat. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei sind aktuell noch am Laufen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4098241